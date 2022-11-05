Топ-20 продуктов для повышения либидо

Есть определенные продукты для повышения либидо, которых фуд-эксперты называют подлинными природными афродизиаками. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Специалисты рассказали для New York Daily Newsо продуктах для повышения либидо и усиления полового влечения. Действуют они благодаря взаимодействию содержащихся в их составе веществ с гормональными процессами в человеческом организме.

Миндаль

В этих орехах есть незаменимые жирные кислоты, благодаря которым организм начинает выделять больше половых гормонов.

Спаржа

В нем содержится большое количество витамина Е. Именно он отторгает достаточно важную роль в формировании половых гормонов и повышении влечения.

Авокадо

Благодаря фолиевой кислоте, содержащейся в этом овоще, можно улучшить метаболизм. Как следствие, организм получает больше энергии, необходимой для повышения либидо.

Бананы

Бананы содержат особое вещество – бромелаин. Именно она необходима для повышения либидо у мужчин. А еще бананы помогают улучшить выработку гормона удовольствия.

Морковь

В моркови содержится большое количество витамина А, участвующего в выработке половых гормонов.

Перец чили

В остром перце можно найти особое вещество – капсаицин. Она стимулирует выработку адреналина. Именно этот гормон отвечает за усиление всех ощущений.

Шоколад

Однако выбирать нужно только черный шоколад, ведь в нем есть микроэлементы, которые усиливают сексуальное влечение и улучшают самочувствие.

Яйца

Яйца – отличный источник холестерина, который нужен для повышения либидо у мужчин. Он также улучшает выработку половых гормонов.

Инжир

Почему нужно добавить его в свой ежедневный рацион? В нем большое количество аминокислот, а они нужны для повышения либидо.

Чеснок

Это может показаться странным, но чеснок также есть именно для повышения либидо. Микроэлементы, содержащиеся в нем, помогают улучшить в организме те химические процессы, которые отвечают за возбуждение.

Мед

В его состав входит особый микроэлемент – бор. Он помогает стимулировать выработку половых гормонов.

Оливковое масло

В ней содержатся витамины и микроэлементы, необходимые для усиления возбуждения и улучшения выработки половых гормонов.

Устрицы

Особенно нужны они для повышения либидо у мужчин, ведь у них есть цинк, необходимый для мужского здоровья и силы.

Гранат

В семенах граната есть антиоксиданты, которые предотвращают эректильную дисфункцию и помогают улучшить циркуляцию крови.

Семена тыквы

Благодаря большому количеству магния, оно помогает улучшить циркуляцию крови и участвует в выработке тестостерона.

Клубника

Эта сладкая ягода очень важна для повышения либидо, ведь в ней содержится витамин С, улучшающий выработку половых гормонов.

Арбуз

Благодаря особому элементу, ликопину, арбузум улучшают циркуляцию крови и помогают расслабиться.

Шпинат

В нем содержится рекордное количество фолиевой кислоты, бета-каротина, калия, витамина К, железа, необходимых для усиления сексуального влечения. А еще шпинат – источник хлорофилла. Его формула идентична формуле гемоглобина.

Ваниль

Эта специя, наравне с мускатным орехом, отличается тем, что усиливает удовольствие. Ведь в стручках ванили содержатся феромоноподобные вещества.

Кефир и йогурт

Эти молочнокислые продукты необходимы для повышения либидо у женщин. Они содержат пробиотики, улучшающие микрофлору влагалища. А также они помогают снизить неприятные ощущения перед менструацией.