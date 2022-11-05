Топ-20 продуктов для повышения либидо

Есть определенные продукты для повышения либидо, которых фуд-эксперты называют подлинными природными афродизиаками. Читайте о них в материале ТСН.ua.
Специалисты рассказали для New York Daily Newsо продуктах для повышения либидо и усиления полового влечения. Действуют они благодаря взаимодействию содержащихся в их составе веществ с гормональными процессами в человеческом организме.
Миндаль
В этих орехах есть незаменимые жирные кислоты, благодаря которым организм начинает выделять больше половых гормонов.
Спаржа
В нем содержится большое количество витамина Е. Именно он отторгает достаточно важную роль в формировании половых гормонов и повышении влечения.
Авокадо
Благодаря фолиевой кислоте, содержащейся в этом овоще, можно улучшить метаболизм. Как следствие, организм получает больше энергии, необходимой для повышения либидо.
Бананы
Бананы содержат особое вещество – бромелаин. Именно она необходима для повышения либидо у мужчин. А еще бананы помогают улучшить выработку гормона удовольствия.
Морковь
В моркови содержится большое количество витамина А, участвующего в выработке половых гормонов.
Перец чили
В остром перце можно найти особое вещество – капсаицин. Она стимулирует выработку адреналина. Именно этот гормон отвечает за усиление всех ощущений.
Шоколад
Однако выбирать нужно только черный шоколад, ведь в нем есть микроэлементы, которые усиливают сексуальное влечение и улучшают самочувствие.
Яйца
Яйца – отличный источник холестерина, который нужен для повышения либидо у мужчин. Он также улучшает выработку половых гормонов.
Инжир
Почему нужно добавить его в свой ежедневный рацион? В нем большое количество аминокислот, а они нужны для повышения либидо.
Чеснок
Это может показаться странным, но чеснок также есть именно для повышения либидо. Микроэлементы, содержащиеся в нем, помогают улучшить в организме те химические процессы, которые отвечают за возбуждение.
Мед
В его состав входит особый микроэлемент – бор. Он помогает стимулировать выработку половых гормонов.
Оливковое масло
В ней содержатся витамины и микроэлементы, необходимые для усиления возбуждения и улучшения выработки половых гормонов.
Устрицы
Особенно нужны они для повышения либидо у мужчин, ведь у них есть цинк, необходимый для мужского здоровья и силы.
Гранат
В семенах граната есть антиоксиданты, которые предотвращают эректильную дисфункцию и помогают улучшить циркуляцию крови.
Семена тыквы
Благодаря большому количеству магния, оно помогает улучшить циркуляцию крови и участвует в выработке тестостерона.
Клубника
Эта сладкая ягода очень важна для повышения либидо, ведь в ней содержится витамин С, улучшающий выработку половых гормонов.
Арбуз
Благодаря особому элементу, ликопину, арбузум улучшают циркуляцию крови и помогают расслабиться.
Шпинат
В нем содержится рекордное количество фолиевой кислоты, бета-каротина, калия, витамина К, железа, необходимых для усиления сексуального влечения. А еще шпинат – источник хлорофилла. Его формула идентична формуле гемоглобина.
Ваниль
Эта специя, наравне с мускатным орехом, отличается тем, что усиливает удовольствие. Ведь в стручках ванили содержатся феромоноподобные вещества.
Кефир и йогурт
Эти молочнокислые продукты необходимы для повышения либидо у женщин. Они содержат пробиотики, улучшающие микрофлору влагалища. А также они помогают снизить неприятные ощущения перед менструацией.