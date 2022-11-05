Оккупанты ”назначили” нового гауляйтера в Мариуполе

Российские захватчики "назначили" нового гауляйтера в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Знакомьтесь. Новый де-факто гауляйтер Мариуполя Бердников Дмитрий. Россиянин с края оленеводов. Переведен с поста первого заместителя главы правительства Республики Якутия. До этого был мэром Иркутска и Якутска", — заявил он.

По словам Андрющенко, произошел "финальный удар по группировке Саблина/Иванова от фсбшников группы прикрытия Пушилина".

"Причина "смены лидера" — внутриполитическая борьба. Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза Иващенко причина (коллаборант Константин Иващенко, выполнявший роль гауляйтера сразу же после оккупации города – ред.) – сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищение средств", – сообщил советник мэра.

Петр Андрющенко отметил, что смена руководства — это полный сюрприз для коллаборантов Мариуполя. Он добавил, что с понедельника большинство коллаборантов заместителей и работников среднего звена оккупационной администрации будут уволены.

"Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми почти на все должности, и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию говорящей головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он уже отстранен", — добавил Андрющенко.

Напомним, в оккупированном Мариуполе представители РПЦ ходили в рясах по улицам уничтоженного россиянами города и проводили обряд "изгнания бесов".

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