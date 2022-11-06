РФ концентрує сили для повторення масованих ударів по Україні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї доби, 6 листопада, Росія знову застосувала іранські ударні дрони. Є збиття, але є і влучання.

У вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що Україна готується відповідати на атаки.

"Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Готуємося відповідати", - зазначив президент.

Нагадаємо, у США спростували виправдання Ірану про постачання дронів Росії. В іранському МЗС напередодні заявили, що надали РФ "обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до початку війни в Україні".

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