Зеленський пояснив, чому в Чорне море не виходять носії "Калібрів" РФ

Усе частіше з'являються повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій російських "Калібрів". Це дуже вагомий результат, який забезпечили українські захисники.

Про це у вечірньому відеозверненні 6 листопада сказав президент України Володимир Зеленський.

"Що менше російського Чорноморського флоту, то безпечніше в Чорному морі. І обов’язково буде такий день, коли ми зможемо прозвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Росія концентрує сили для повторення масованих ударів по Україні, зокрема по інфраструктурі.

Сусіди відгороджуються від Росії стінами

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