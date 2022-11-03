Шольц призвал Китай отреагировать на ядерные угрозы России

Немецкий канцлер призвал Китай не отступать от принципов сохранения территориальной целостности государств.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что руководство Китая найдет "четкие слова" для Москвы из-за развязанной войны против Украины и постоянными угрозами применить ядерное оружие.

Об этом глава ФРГ написал в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung накануне своего визита в Китай, который должен пройти с 3 по 5 ноября.

Он отметил, что российское нападение на Украину подвергает сомнению международный порядок и безопасность.

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Шольц подчеркнул, что Россия даже прибегает к угрозам применить ядерное оружие, тем самым угрожает всему человечеству.

Шольц напомнил, что еще не в начале года Китай вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН в совместном заявлении позиционировал себя как противника не только применения, а даже угроз ядерным оружием.

"Как постоянный член Совета Безопасности Китай несет особую ответственность. Четкие слова Пекина в адрес Москвы важны — для Устава ООН и его принципов", — отметил Шольц.

Шольц подчеркнул, что к этим принципам относится и сохранение территориальной целостности государств.

Напомним, ранее американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, что недавно российские военные обсуждали, когда Москва может применить на войне против Украины ядерное оружие.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский не уверен, применит ли Россия ядерное оружие, однако отказался оценивать такой риск.