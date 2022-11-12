Більша частина окупаційних військ ще знаходиться на правому березі на Херсонщині - розвідка

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький оцінив, що більша частина російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню “The Guardian”, - пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
“Остання інформація, яку ми маємо, що четверту тактичну військову базу перекинули на лівий берег. Решта військ досі там, воюють та ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших”, – зазначив Вадим Скібіцький.
За словами представника воєнної розвідки України, окупанти відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські сили на початку жовтня. Але вони вибудували лінію оборони навколо Херсона – і “час покаже”, чи вирішать вони захищати місто.
Звільнення Херсона
Українські військові 11 листопада 2022 року зайшли до українського Херсона, який ще від березня 2022 року був в окупації. Місцеві жителі радіють поверненню до України та влаштовують масові гуляння просто посеред вулиці. Люди також виходять з державними прапорами на вулиці, щоб привітати українських визволителів.
Зараз у місті немає електрики та зв'язку, бо все все знищили росіяни.
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