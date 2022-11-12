Звільнення Херсона: Макрон раптом перейшов на українську мову

На звільнення єдиного обласного центру України, окупованого російською армією від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, відреагував президент Франції Еммануель Макрон.

У своєму Twitter у п'ятницю, 11 листопада, він опублікував з цього приводу допис українською мовою.

“Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок”, - написав французький президент.

Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

Раніше повідомлялося, що цього ж дня пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відреагувала на звільнення правобережної частини Херсонщини. Дипломатка вже збирається у відпустку до Херсона наступного року.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що звільнення окупованого Херсона стане перемогою для України, проте це не означатиме кінець війни.

Читайте також: