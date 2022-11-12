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Звільнення Херсона: Макрон раптом перейшов на українську мову

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Звільнення Херсона: Макрон раптом перейшов на українську мову

Фото: Associated Press

Президент Франції оригінально привітав українців та українок із деокупацією Херсона.

На звільнення єдиного обласного центру України, окупованого російською армією від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, відреагував президент Франції Еммануель Макрон.

У своєму Twitter у п'ятницю, 11 листопада, він опублікував з цього приводу допис українською мовою.

“Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок”, - написав французький президент.

Раніше повідомлялося, що цього ж дня пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відреагувала на звільнення правобережної частини Херсонщини. Дипломатка вже збирається у відпустку до Херсона наступного року.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що звільнення окупованого Херсона стане перемогою для України, проте це не означатиме кінець війни.

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Дата публікації
Перегляди
2441
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