Освобождение Херсона: Макрон вдруг перешел на украинский язык

На освобождение единственного областного центра Украины, оккупированного российской армией с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.

В своем Twitter в пятницу, 11 ноября, он опубликовал на этот счет сообщение на украинском языке.

“Приветствую с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг на пути полного восстановления ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок”, — написал французский президент.

Поздравляю с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

Ранее сообщалось, что в этот же день госпожа Германии в Украине Анка Фельдгузен отреагировала на освобождение правобережной части Херсонщины. Дипломатка уже собирается в отпуск в Херсон в следующем году.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что освобождение оккупированного Херсона станет победой для Украины, однако это не будет означать конец войны.

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