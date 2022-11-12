Україна досі не встановила дипвідносини з сімома країнами - Кулеба

Міністр сказав, що ”це білі плями, які ми повинні для себе відкрити і зафарбувати на карті світу”.

У світі залишилось сім країн, з якими Україна досі не встановила дипломатичні відносини.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час відеовключення з аеропорту міста Пномпень (Камбоджа).

"Ви напевно не в курсі, але за 30 років незалежності України, все ще є сім країн у світі, з якими в Україні не встановлені дипломатичні відносини", - зазначив Кулеба.

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Міністр сказав, що "це білі плями, які ми повинні для себе відкрити і зафарбувати на карті світу".

"Україна - це вже держава-легенда, і не може не бути в неї дипломатичних відносин з кимось у світі, якщо не йдеться про випадок свідомого розірвання нами дипломатичних відносин з тими, хто фундаментально порушує наші національні інтереси", - заявив він.

Кулеба зазначив, що серед цих семи країн є одна країна з Океанії - це Папуа-Нова Гвінея.

Очільник українського МЗС провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастіном Ткаченком, який має українське походження.

"Ми домовились розпочати процес встановлення дипломатичних відносин", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба прокоментував ймовірність переговорів з Росією. Він зазначив, що розмови про перемовини - це звична тактика агресора.

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