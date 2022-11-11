"Вікно можливостей для переговорів": британський генерал висловився про втечу росіян з Херсона

Окупанти перекинули на лівий берег від 20 до 30 тисяч солдатів.

Відхід російської армії з Херсона може відкрити "вікно можливостей" для проведення переговорів між Україною та агресоркою Росією.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише Sky News.

"Тут також є можливість, вікно можливостей для переговорів", - наголосив генерал.

Втім, для успішного діалогу, наголосив Міллі, Москві та Києву слід визнати, що перемоги "неможливо досягти військовими засобами, тому варто звернутися до інших засобів".

З його слів, окупанти перекинули на лівий берег від 20 до 30 тисяч солдатів. Генерал висловив припущення про те, що Кремль може використати це для перезавантаження військ, аби поновити свій наступ вже навесні 2023-го. Крім того, росіяни можуть посилити оборонні лінії на південь від річки Дніпро.

Відступ росіян з Херсона

Російське Міноборони заявило 9 листопада про відхід своєї армії з Херсона. Вже 11 листопада повідомили, мовляв, процес завершився. Ба бльше - російські окупанти "зайняли заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції" на лівому березі Дніпра.

Своєю чергою, британський генерал назвав відступ армії РФ з Херсона великим приниженням для президента-диктатора Володимира Путіна. Крм того, це також погіршить і не без того низький моральний дух окупаційного війська.

У центрі Херсона 11 листопада з'явився український прапор. У Мережі з'явилися фото. Втім, у Генштабі інформації про входження до міста Сил оборони не давали.

Цього ж дня повідомили про те, що на тимчасово окупованій Херсонщині впав Антонівський міст, що з’єднував два береги регіону. До слова, від липня ЗСУ били по перераві.

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