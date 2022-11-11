СБУ повідомила про підозру росіянину, який намагався вчинити в Україні державний переворот: хотів повернути СРСР

СБУ викрила та повідомила про підозру громадянину Росії, який готував державний переворот в Україні. Він планував спровокувати заворушення у західних областях нашої держави.

Служба безпеки повідомила про підозру громадянину РФ, який намагався влаштувати в Україні державний переворот.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, чоловік планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях нашої держави. Метою його було створення “народних республік” в регіоні.

“Співробітники Служби безпеки завадили цим планам кремля ще навесні цього року, коли затримали керівників даних “громадських організацій”. У результаті кропіткої слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту. Останній пов’язаний з російськими спецслужбами та координувався окремими представниками адміністрації президента рф”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Пізніше стало відомо, що чоловік - засновник громадських структур в РФ. Ці структури підтримують відновлення СРСР у складі трьох держав: Україні, РФ та Білорусі.

“Після Революції гідності та початку російської агресії працював на підтримку дій російського уряду, спрямованих на недопущення європейського вектору розвитку України. З цією метою вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з «Українським вибором» віктора медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні”, - додали в СБУ.

Вже перед початком повномасштабного вторгнення один із підозрюваних перейшов до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту.

Спроби РФ вчинити державний переворот

С початку повномасштабного вторгення РФ до України багато громадян, зокрема, поліцейських - перейшли на бік окупантів. Проте вже після того, як тимчасово окуповані територіх почали звільняти, СБУ стала виявляти колаборантів.

У Миколаєві нещодавно затримали зрадника, який корегував ракетні удари окупантів по місту. Чоловік передавав росіянам місця розташування військових формувань, правоохоронних органів на території міста.

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