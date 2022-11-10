США чекають від Росії сигналів про готовність до мирних переговорів, але не тиснуть на Україну

У Байдена вкотре запевнили в дотриманні принципу: нічого про Україну без України.

США чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні. Водночас Вашингтон не тисне на Київ щодо перемовин.

Про це представник Дердепартаменту США Нед Прайс та радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявили на брифінгу 10 листопада.

"Ми бачимо з боку України готовність до переговорів. Разом з тим, ми чекаємо, що влада Росії підкріпить справами свої епізодичні заяви про мир в Україні", – сказав Прайс.

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Водночас Салліван заявив, що офіційний Вашингтон не чинить жодного тиску на Україну щодо проведення переговорів з Росією, натомість забезпечує фізичну підтримку у вигляді оборонної допомоги.

"Сполучені Штати не тиснуть на Україну і не наполягають на якихось речах", – запевнив радник американського президента.

Він додав, що США проводять консультації з Україною та демонструють свою підтримку у вигляді військової допомоги.

"Ми керуємося дуже простим принципом: нічого про Україну без України. Зрештою, Україна має ухвалювати рішення щодо свого дипломатичного курсу", – сказав Салліван.

Він додав, що США допомагатимуть Україні посилювати позиції на полі бою, "щоб коли і якщо виникне можливість для дипломатії, вони мали найліпші позиції за столом переговорів".

Водночас Салліван не відповів, коли такі переговори можуть відбутися.

"Зараз українці зосереджені на захисті своєї критично важливої інфраструктури від варварських атак, які вбивають мирних жителів і шкодять базовому функціонуванню економіки. Крім того, вони намагаються повернути свої території", – констатував радник президента США.

Нагадаємо, напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

В МЗС України назвали цю заяву черговою димовою завісою і наголосили, що російські посадовці починають згадувати про перемовини щоразу, коли окупанти зазнають поразки на полі бою.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нагадав п'ять пунктів від глави держави Володимира Зеленського, які РФ має виконати перед початком переговорів: відведення військ з України, овернення РФ до міжнародного права і невизнання спроб анексій, компенсації і репарації, пецтрибунал, інший формат безпеки: військовий альянс, гарантії безпеки тощо.

В України є свій план, звільнення Херсона, переговори з Росією та США після виборів - Михайло Подоляк

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