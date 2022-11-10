Жіночі бунти, які перевернуть Росію: Арестович - про найстрашніший сон Путіна

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що через 2-3 місяці у Росії можуть спалахнути жіночі бунти, яких дуже боїться очільник Кремля Володимир Путін.

Таку думку радник ОП висловив у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Це накопичується (невдоволення серед російських жінок - ред.) і на це потрібно 2-3 місяці. Тоді воно поступово перейде до втрат, соціальних чи побутових проблем. Назбираються побутові проблеми, і російські жінки скажуть своє слово. Я вважаю, що найстрашніший бунт - це жіночий. Чого я і бажаю путінському режиму", - прокоментував Арестович відео із обуреними російськими жінками, чиїх чоловіків та синів забрали на війну.

За його словами, у війні в Україні щодня гинуть сотні мобілізованих росіян.

Мобілізовані живуть у жахливих умовах, це розхідний матеріал для Путіна

Мобілізовані солдати жаліються на відсутність обіцяних російською владою виплат, жахливі умови перебування на території України, відсутність бойової підготовки та оснащення. Російських "мобіків" військове керівництво кидає на передову, як "гарматне м'ясо".

Так, у російських телеграм-каналах поширюється відео, на якому мобілізовані з Ульянівської області в РФ звернулися до губернатора регіону з вимогою виплатити обіцяні гроші і надати хоч якесь забезпечення.

Також раніше повідомляли, що у Казані натовп розлючених "чмобіків" облаяв генерала і змусив його піти геть. Мобілізовані в агресивній формі вимагали від начальства покращити їм умови утримання.

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