Женские бунты, которые перевернут Россию: Арестович — о самом страшном сне Путина

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что через 2-3 месяца в России могут вспыхнуть женские бунты, которых очень боится глава Кремля Владимир Путин.

Такое мнение советник ОП выразил в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Это накапливается (недовольство среди российских женщин — ред.) и на это нужно 2-3 месяца. Тогда оно постепенно перейдет к потерям, социальным или бытовым проблемам. Собираются бытовые проблемы, и русские женщины скажут свое слово. Я считаю, что самый страшный бунт — это женский. Чего я и желаю путинскому режиму", — прокомментировал Арестович видео с возмущенными российскими женщинами, чьих мужчин и сыновей забрали на войну.

По его словам, в войне в Украине ежедневно гибнут сотни мобилизованных россиян.

Мобилизированные живут в ужасных условиях, это расходящийся материал для Путина.

Мобилизированные солдаты жалуются на отсутствие обещанных российскими властями выплат, ужасные условия пребывания на территории Украины, отсутствие боевой подготовки и оснащения. Российских "мобиков" военное руководство бросает на передовую, как "пушечное мясо".

Так, в российских телеграмм-каналах распространяется видео, на котором мобилизованные из Ульяновской области в РФ обратились к губернатору региона с требованием выплатить обещанные деньги и предоставить какое-либо обеспечение.

Также ранее сообщали, что в Казани толпа разъяренных "чмобиков" обругала генерала и заставила его уйти. Мобилизированные в агрессивной форме требовали от начальства улучшить условия содержания.

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