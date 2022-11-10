Глава Херсонской ОВА о деоккупированных территориях: "Это страшная боль"

Глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич заявил, что на деоккупированных территориях области огромный уровень разрушений, а также наблюдается гуманитарная катастрофа.

Об этом он рассказал проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".

"То, что касается оккупированных территорий, там, где прошла деоккупация, там беда. Стояли две армии, которые сражались друг с другом. И мы понимаем, что уровень разрушений огромен. Если мы говорим о глубокой оккупированной территории, то там разрушений гораздо меньше, но там сплошная гуманитарная катастрофа. Ну, смотрите, орки (российские военные – ред.), и это не секрет, все знают эту информацию, они прямо с правобережья на сегодняшний день вывезли всю технику", – рассказал он.

Янушевич заявил, что Херсон остается вообще без возможности нормально существовать

"В самом Херсоне – около 30 высоких зданий, для которых нужны специально спасательные автомобили, оборудованные специальными стремянками для того, чтобы тушить пожары. Вся техника вывезена. Если там, не дай Бог, будет сегодня пожар, его нечем тушить. Они вывезли скорые помощи, они вывезли всю коммунальную технику.Город остается вообще без возможности нормально существовать.Это мы говорим об одном городе.И такая ситуация везде.Они изуродовали все лодки, яхты.Все, что касалось частных лодок, они попростреливали и двигатели, и сами лодки. Они сейчас лежат прямо в воде", – говорит глава ОВА.

По словам Янушевича, россияне продолжают проводить скрытую депортацию.

"Они всем людям предлагают эвакуироваться. Мы же с вами понимаем, это просто скрытая депортация. И людям нельзя идти на это. Нельзя уезжать, поскольку большой вопрос, как им потом возвращаться. Они вывозят детей из детского дома в Херсоне, из Олешкивского" детского дома Они просто занимаются киднепингом, они воруют наших детей, поэтому вопросы, с одной стороны, гуманитарной катастрофы – катастрофические цены, нехватка продовольствия, нехватка медикаментов, невозможность их туда передать, завести, а с другой стороны, это постоянный страх, в котором живут люди, не понимая, что им делать», – сказал он.

Также он сообщил, что во многих местах Херсонщины оккупанты демонтируют башни мобильных операторов, поэтому жители остаются без связи.

"Вывозят башни в Донецкую область, чтобы там вводить свои услуги, своих мобильных операторов. Люди остаются без связи, они просто не могут связаться со своими родными. Они не знают, что им делать, их лишают возможности получать информацию из украинских СМИ, у людей нет такой возможности. И они могут быть в состоянии отчаяния", – говорит он.

Янушевич рассказал о своих эмоциях от увиденного после оккупации.

"С одной стороны, люди счастливы, что украинские Вооруженные силы освободили. С другой стороны, это страшная боль, потому что нельзя смотреть спокойно на изуродованные здания, и когда ты видишь это село, вспоминаешь, как оно выглядело раньше. Мы заезжаем в Осокоровку и видим красивые кованые фонарные столбы, а везде истерзанные здания, от которых ничего не осталось. помощи этим людям. Нам днем и ночью придется работать, очень-очень долго, чтобы вернуть людей к их обычной жизни", – заявил глава ОВА.

Он рассказал, как люди убегали с оккупированных территорий на велосипедах.

"Есть человек, который вывозил тысячи людей через Ингулец, через реку, спасали их жизнь. Мы знаем, что люди, которые бежали из Херсона, – это несчастные люди, они – в чем были, в том и бежали. В лесопосадке возле Ингульца найдены тысячи велосипедов, которые собраны и сейчас размещены на одном из коммунальных предприятий Кривого Рога, руководитель военной администрации мне сказал: "Когда херсонцы будут возвращаться, мы отдадим им велосипеды", – рассказывает Янушевич.

Он напомнил, что "зеленых коридоров" оккупанты не давали и не дают, херсонцы спасались, как могли.

"Люди бежали и везли на тачках других людей, которые не могли передвигаться. Привязывали два велосипеда, какую-то стремянку между ними связывали, чтобы также положить неходящих людей и вывезти. Это реально страшные вещи", — подчеркнул глава ОВА.

Янушевич отмечает, что желающих выезжать из разбитых селений немного, большинство хотят зимовать дома.

"Возьмем Высокополье, в котором сейчас находимся. Я сюда приехал 6 сентября. Происходят взрывы ежедневно сотнями у их домов и разрушают их жизнь. Я им говорю: "Люди, давайте я вам помогу, кому надо, мы организуем эвакуацию и мы вывезем вас в безопасные регионы Украины". Они на нас смотрят, и говорят: "Да вы что, мы здесь орков пережили, мы отсюда уж точно никуда не поедем", – рассказывает он.

Деоккупация Херсона

С начала октября до момента по состоянию на утро 10 ноября украинские войска уволили 41 населенный пункт на Херсонском направлении.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в Херсонской области продолжается военная операция, условия и направления которой ВСУ отказываются разглашать.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал, сколько времени займет полное вытеснение россиян из Херсона.