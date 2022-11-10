Байден впервые лично встретится с Си Цзиньпином: о чем будут говорить

Президент США попытается объяснить китайскому лидеру суть каждой из "красных линий" для США и понять, что является критическим для национальных интересов Китая.
В понедельник, 14 ноября, президент США Джо Байден встретится с коммунистическим лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита "Большой семерки" на Бали. Встреча с глазу на глаз состоится на фоне все более напряженных отношений между США и Китаем.
Как сообщает Associated Press, об этом в Белом доме объявили в четверг, 10 ноября.
Это будет первая личная встреча между лидерами двух величайших экономик мира после того, как Байден стал президентом в январе 2021 года. Она состоится всего через несколько недель после того, как Си получил третий пятилетний срок в должности лидера Коммунистической партии Китая.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что лидеры встретятся, чтобы “обсудить усилия по поддержке и углублению линий связи” между двумя странами и “ответственно управлять конкуренцией и работать вместе там, где наши интересы совпадают, особенно в отношении транснациональных проблем, влияющих на международное сообщество”.
В последние несколько недель Белый дом работал с китайскими официальными лицами, чтобы организовать встречу.
К чему готовится Байден
В среду Байден заявил журналистам, что намерен обсудить с Си растущую напряженность между Вашингтоном и Пекином через самоуправляющийся остров Тайвань, торговую политику, отношения Пекина с Россией и тому подобное.
"Во время нашего разговора я хочу объяснить, что такое каждая из наших "красных линий", понять, что, по его мнению, критическое для национальных интересов Китая, и определить, конфликтуют ли они с интересами США", — сказал Байден.
У Байдена и Си были личные встречи в 2011 и 2012 годах, когда оба лидера были вице-президентами своих стран. Но с тех пор отношения США и Китая стали гораздо сложнее.
Какие противоречия между США и Китаем
В должности президента Байден неоднократно обвинял Китай в нарушениях прав человека в отношении уйгурского народа и других этнических меньшинств, репрессиях Пекина против демократических активистов в Гонконге, принудительной торговой практике, военных провокациях против самоуправляющегося Тайваня и разногласиях по поводу осуждения России из-за войны против Украины.
Ожидается, что лидеры также обсудят разочарование США тем, что Пекин не использовал свое влияние, чтобы надавить на Северную Корею, чтобы она отказалась от проведения провокационных ракетных испытаний и отказалась от своей программы ядерного оружия.
В то же время правительство Си раскритиковало позицию администрации Байдена по отношению к Тайваню, который Пекин планирует в конце концов объединить с коммунистическим материком, как подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая. Президент Китая также предположил, что Вашингтон хочет подавить растущее влияние Пекина, пытающегося опередить США как крупнейшую экономику мира.
В качестве президента Джо Байден провел с Си Цзиньпином пять разговоров по телефону и через видеосвязь. Личная встреча лидеров состоится впервые.
Напомним, Китай намерен укрепить боеготовность своей армии из-за нестабильной ситуации безопасности.
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