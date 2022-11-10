Байден впервые лично встретится с Си Цзиньпином: о чем будут говорить

Президент США попытается объяснить китайскому лидеру суть каждой из "красных линий" для США и понять, что является критическим для национальных интересов Китая.

В понедельник, 14 ноября, президент США Джо Байден встретится с коммунистическим лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита "Большой семерки" на Бали. Встреча с глазу на глаз состоится на фоне все более напряженных отношений между США и Китаем.

Как сообщает Associated Press, об этом в Белом доме объявили в четверг, 10 ноября.

Это будет первая личная встреча между лидерами двух величайших экономик мира после того, как Байден стал президентом в январе 2021 года. Она состоится всего через несколько недель после того, как Си получил третий пятилетний срок в должности лидера Коммунистической партии Китая.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что лидеры встретятся, чтобы “обсудить усилия по поддержке и углублению линий связи” между двумя странами и “ответственно управлять конкуренцией и работать вместе там, где наши интересы совпадают, особенно в отношении транснациональных проблем, влияющих на международное сообщество”.

В последние несколько недель Белый дом работал с китайскими официальными лицами, чтобы организовать встречу.

К чему готовится Байден

В среду Байден заявил журналистам, что намерен обсудить с Си растущую напряженность между Вашингтоном и Пекином через самоуправляющийся остров Тайвань, торговую политику, отношения Пекина с Россией и тому подобное.

"Во время нашего разговора я хочу объяснить, что такое каждая из наших "красных линий", понять, что, по его мнению, критическое для национальных интересов Китая, и определить, конфликтуют ли они с интересами США", — сказал Байден.

У Байдена и Си были личные встречи в 2011 и 2012 годах, когда оба лидера были вице-президентами своих стран. Но с тех пор отношения США и Китая стали гораздо сложнее.

Какие противоречия между США и Китаем

В должности президента Байден неоднократно обвинял Китай в нарушениях прав человека в отношении уйгурского народа и других этнических меньшинств, репрессиях Пекина против демократических активистов в Гонконге, принудительной торговой практике, военных провокациях против самоуправляющегося Тайваня и разногласиях по поводу осуждения России из-за войны против Украины.

Также читайте Боррель заявил о высокой зависимости стран Евросоюза от Китая

Ожидается, что лидеры также обсудят разочарование США тем, что Пекин не использовал свое влияние, чтобы надавить на Северную Корею, чтобы она отказалась от проведения провокационных ракетных испытаний и отказалась от своей программы ядерного оружия.

В то же время правительство Си раскритиковало позицию администрации Байдена по отношению к Тайваню, который Пекин планирует в конце концов объединить с коммунистическим материком, как подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая. Президент Китая также предположил, что Вашингтон хочет подавить растущее влияние Пекина, пытающегося опередить США как крупнейшую экономику мира.

В качестве президента Джо Байден провел с Си Цзиньпином пять разговоров по телефону и через видеосвязь. Личная встреча лидеров состоится впервые.

Напомним, Китай намерен укрепить боеготовность своей армии из-за нестабильной ситуации безопасности.

Читайте также: