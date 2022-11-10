Байден вперше особисто зустрінеться з Сі Цзіньпіном: про що говоритимуть

Президент США спробує пояснити китайському лідерові суть кожної з “червоних ліній” для США та зрозуміти, що є критичним для національних інтересів Китаю.

У понеділок, 14 листопада, президент США Джо Байден зустрінеться з комуністичним лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту “Великої сімки” на Балі. Зустріч віч-на-віч відбудеться на тлі дедалі більш напружених відносин між США та Китаєм.

Як повідомляє Associated Press, про це в Білому домі оголосили в четвер, 10 листопада.

Це буде перша особиста зустріч між лідерами двох найбільших економік світу після того, як Байден став президентом у січні 2021 року. Вона відбудеться усього через кілька тижнів після того, як Сі отримав третій п’ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що лідери зустрінуться, щоб “обговорити зусилля щодо підтримки та поглиблення ліній зв’язку” між двома країнами та “відповідально керувати конкуренцією та працювати разом там, де наші інтереси збігаються, особливо щодо транснаціональних проблем, які впливають на міжнародну спільноту”.

Протягом останніх кількох тижнів Білий дім працював з китайськими офіційними особами, щоб організувати зустріч.

До чого готується Байден

У середу Байден заявив журналістам, що має намір обговорити з Сі зростаючу напруженість між Вашингтоном і Пекіном через самокерований острів Тайвань, торговельну політику, відносини Пекіна з Росією тощо.

“Під час нашої розмови я хочу пояснити, що таке кожна з наших “червоних ліній”, зрозуміти, що, на його думку, є критичним для національних інтересів Китаю, та визначити, чи конфліктують вони з інтересами США”, – сказав Байден.

Байден і Сі мали особисті зустрічі у 2011 та 2012 роках, коли обидва лідери були віце-президентами своїх країн. Але відтоді відносини США і Китаю стала набагато складнішими.

Які суперечності між США та Китаєм

На посаді президента Байден неодноразово звинувачував Китай у порушеннях прав людини щодо уйгурського народу та інших етнічних меншин, репресіях Пекіна проти демократичних активістів у Гонконзі , примусовій торговій практиці, військових провокаціях проти самоврядного Тайваню та розбіжностях щодо засудження Росії через війну проти України.

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Очікується, що лідери також обговорять розчарування США тим, що Пекін не використав свій вплив, щоб натиснути на Північну Корею, щоб вона відмовилася від проведення провокаційних ракетних випробувань і відмовилася від своєї програми ядерної зброї.

Натомість уряд Сі розкритикував позицію адміністрації Байдена щодо Тайваню, який Пекін планує зрештою об’єднати з комуністичним материком, як підрив суверенітету та територіальної цілісності Китаю. Президент Китаю також припустив, що Вашингтон хоче придушити зростаючий вплив Пекіна, який намагається випередити США як найбільшу економіку світу.

Перебуваючи на посаді президента Джо Байден провів із Сі Цзіньпіном п’ять розмов телефоном та через відеозв’язок. Особиста зустрі лідерів відбудеться вперше.

Нагадаємо, Китай має намір зміцнити боєготовність своєї армії через нестабільну безпекову ситуацію.

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