"Нова зірка" у Республіканській партії: як ставиться до України потенційний президент США

Від літа 2023 року допомога США Україні може бути зменшена , адже Штати будуть заклопотані президентською передвиборчою гонкою.

Сполучені Штати активно допомагатимуть Україні до літа наступного року, бо потім там розпочнеться президентська передвиборча кампанія.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

За її словами, ці вибори до Конгресу дуже важливі і для України і для Європи з точку зору, хто буде наступним президентом США.

"Тут є деякі позитивні сигнали для нас. Хоча Дональд Трамп залишається найпопулярнішим кандидатом серед республіканців і цілком можливо, що він балотуватиметься знову, але ці вибори кинули йому дуже серйозний виклик. Дуже багато кандидатів (у виборах до Конгресу. – Ред.), яких він підтримував, то вони програли або на праймеріз, або на загальних виборах. Республіканська партія має можливість скористатися цим моментом і переоцінити роль Трампа і його вплив. Наскільки республіканці цим скористаються – незрозуміло", – каже експертка.

Гетьманчук згадала про "нову зірку" у Республіканській партії – губернатора Флориди Рона Десантіса, який вважається одним із найімовірніших кандидатів на пост президента від Республіканської партії на наступних виборах 2024 року.

"Його теж можна вважати "трампістом" і Трамп вважає, що Десантіс має багато у чому йому завдячувати", – каже директорка Центру "Нова Європа"

На її думку, обрання Десантіса президентом – теж не дуже позитивний сценарій для України. Але експертка визнає, краще Десантіс, ніж Трамп.

"Губернатора Десантіса не можна назвати яскравим прихильником України, у нього дуже суперечлива позиція щодо війни. Загалом, коли почалася повномасштабна війна, він кілька днів нічого не коментував і це було дуже помітно. А потім його заяви звучали, що мовляв повномасштабне вторгнення – це наслідок слабкої позиції Байдена. Було багато суперечливих заяв, які не говорять про те, що у його особі ми матимемо твердого прихильника. Можливо, це краще, ніж Трамп. Але всеодно не є позитивним варіантом для України", – пояснила Гетьманчук.

Експертка закликає українську владу налагоджувати діалог та контакт з Дональдом Трампом. Вона не виключає, що Трамп може домовитися з Десантісом, аби останній не балотувався на президентських виборах 2024-го.