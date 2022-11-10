"Нова зірка" у Республіканській партії: як ставиться до України потенційний президент США

Від літа 2023 року допомога США Україні може бути зменшена , адже Штати будуть заклопотані президентською передвиборчою гонкою.
Сполучені Штати активно допомагатимуть Україні до літа наступного року, бо потім там розпочнеться президентська передвиборча кампанія.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.
За її словами, ці вибори до Конгресу дуже важливі і для України і для Європи з точку зору, хто буде наступним президентом США.
"Тут є деякі позитивні сигнали для нас. Хоча Дональд Трамп залишається найпопулярнішим кандидатом серед республіканців і цілком можливо, що він балотуватиметься знову, але ці вибори кинули йому дуже серйозний виклик. Дуже багато кандидатів (у виборах до Конгресу. – Ред.), яких він підтримував, то вони програли або на праймеріз, або на загальних виборах. Республіканська партія має можливість скористатися цим моментом і переоцінити роль Трампа і його вплив. Наскільки республіканці цим скористаються – незрозуміло", – каже експертка.
Гетьманчук згадала про "нову зірку" у Республіканській партії – губернатора Флориди Рона Десантіса, який вважається одним із найімовірніших кандидатів на пост президента від Республіканської партії на наступних виборах 2024 року.
"Його теж можна вважати "трампістом" і Трамп вважає, що Десантіс має багато у чому йому завдячувати", – каже директорка Центру "Нова Європа"
На її думку, обрання Десантіса президентом – теж не дуже позитивний сценарій для України. Але експертка визнає, краще Десантіс, ніж Трамп.
"Губернатора Десантіса не можна назвати яскравим прихильником України, у нього дуже суперечлива позиція щодо війни. Загалом, коли почалася повномасштабна війна, він кілька днів нічого не коментував і це було дуже помітно. А потім його заяви звучали, що мовляв повномасштабне вторгнення – це наслідок слабкої позиції Байдена. Було багато суперечливих заяв, які не говорять про те, що у його особі ми матимемо твердого прихильника. Можливо, це краще, ніж Трамп. Але всеодно не є позитивним варіантом для України", – пояснила Гетьманчук.
Експертка закликає українську владу налагоджувати діалог та контакт з Дональдом Трампом. Вона не виключає, що Трамп може домовитися з Десантісом, аби останній не балотувався на президентських виборах 2024-го.
Раніше Альона Гетьманчук роз'яснила, чи зміниться політика Америки щодо допомоги Україні після проміжних виборів до Конгресу. Також вона розповіла, чому на Заході існують сумніви у спроможності України перемогти Росію військовим шляхом.
Путін сподівається, що "трампісти" - його порятунок
Раніше повідомлялося, що внутрішні розбіжності в Республіканській партії щодо того, як довго триватиме надходження допомоги США до України, стали надбанням громадськості перед виборами.
Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Путін говорить про переговори, щоб затягнути час. За його словами, Путін сподівається, що після перемоги "трампістів" США зменшать допомогу Україні.
Посол України в Японії Сергій Корсунський також певен, що Путін затягує війну, аби почекати на повернення до влади Трампа на виборах 2024 року.
Стало відомо, що до Сенату США пройшов республіканець, який блокував законопроєкт про військову допомогу Україні.