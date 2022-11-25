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В Херсоне сообщают о взрывах

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
26к
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне сообщают о взрывах

фото иллюстративный / Фото: Associated Press

Местным жителям следует соблюдать осторожность.

Сегодня, 25 ноября, в деоккупированном Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщают местные каналы в Telegram.

Сообщения о звуках взрывов появились в соцсетях примерно в 12:13. Позже в городе снова раздались взрывы. В регионе не объявлена воздушная тревога.

Пока информация от местных властей о взрывах не поступала.

Обстрел Херсона

Российские войска интенсивно обстреливают недавно оставленный ими Херсон. По данным городских властей, на территории Херсонской территориальной громады только за последние пять дней, от 20-24 ноября, зафиксировано 63 обстрела. За это время погибли уже 15 человек, ранены – десятки херсонцев.

Также военные РФ обстреляли Зеленовку, Чернобаевку, Степановку и Берислав.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 21 ноября призвала жителей Херсона эвакуироваться из города на период зимы.

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Дата публикации
Просмотры
26к
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