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Обстрелы Херсона: россияне за день убили в городе 7 человек, много раненых

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1062
Время на прочтение
1 мин
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Обстрелы Херсона: россияне за день убили в городе 7 человек, много раненых

Фото: Associated Press

В Херсоне выросло количество погибших и пострадавших.

Российские террористы в четверг, 24 ноября, массово обстреляли жилые районы Херсона. Число погибших возросло до 7 человек, еще 21 человек получил травмы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Сегодняшний день – это очередная страшная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер – 21 раненый и 7 погибших. Вечная память погибшим от рук российских захватчиков. Искренние соболезнования родным", — написал глава Херсонской ОВА.

Освобождение Херсона

ВСУ 11 ноября освободили Херсон. Это был единственный областной центр, который российским оккупантам удалось захватить еще в начале полномасштабной войны в марте 2022 года.

Российские террористы сразу после своего поражения на Херсонском направлении начали мстить жителям города и уже несколько дней подряд из артиллерии обстреливают Херсон. Оккупанты совершают хаотичный обстрел по жилым домам, из-за чего гибнут местные жители.

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Дата публикации
Просмотры
1062
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