Міноборони Британії: у Росії є досвідчені військові, але більшість з них уже мертві

Аби військові плани України на зиму успішно втілилися, потрібно більше й теплого одягу, і точної зброї від союзників.

Міністр оборони Британії Бен Воллес закликав українські війська зберігати темп і продовжувати стрімкі атаки на окупантів упродовж зими.

Про це повідомляє The Daily Beast.

За словами Воллеса, наразі Сили оборони України мають 300 тисяч одиниць зимового спорядження від міжнародної спільноти.

"З огляду на перевагу, яка є в українців у навчанні та в якості їхнього особового складу, порівняно з деморалізованими, погано навченими та екіпірованими росіянами, в інтересах України було б зберегти протягом зими набраний темп", — зазначив Воллес.

За його словами, ворог зараз погано укомплектований і цим треба скористатися.

"Нещодавно росіяни розгорнули частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля... Масштаби у росіян є, але вони — не дуже. Ну, більшість з тих, хто був хорошим військовослужбовцем — мертві. Тільки нація, яка не дбає про власний народ, може відправити 100 тисяч своїх людей на смерть, поранення або дезертирування", — зазначив він.

Бойові дії взимку: прогнози експертів

Колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що українські солдати будуть в набагато кращому становищі під час бойових дій у зимовий час. ЗСУ матимуть перевагу над ворогом.

Британський військовий експерт, полковник Глен Грант вважає, що Путін буде намагатися виграти час, оскільки його армія взимку буде найслабшою. Путін буде намагатися виграти час, сподіваючись до весни зібрати більшу військову потугу.

Як пише видання The New York Times, під час зимової паузи, викликаної погодними умовами, Росія може тероризувати українців ракетними атаками на цивільну інфраструктуру.

ТСН.ua зібрав думки експертів щодо ситуації на фронті, розвитку подій на півдні і сході України, а також загрози повторного наступу військ РФ з Білорусі.

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