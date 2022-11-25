Тиждень вдячності: стартувала спільна акція Lifesavingmerch та COMFY

Соціальний проєкт «Ми однієї крові», ініційований ПУМБ, за допомогою замовлень патріотичного мерчу Lifesavingmerch збирає кошти на доставку крові в гарячі точки та закупівлю кровоспинних засобів для захисників України. А відтепер – ще й допомагає зігріти українців та подарувати їм таку необхідну для життя й роботи електроенергію.

Для цього Lifesavingmerch та ритейлер COMFY об’єдналися до Black Friday. Втім, організатори акції пропонують замовникам мерчу не знижки, а подарунки-подяки, що стануть корисними для життя і роботи в наш непростий час.

Для участі в акції впродовж тижня з 21.11.2022 до 27.11.2022 зробіть замовлення речей та аксесуарів українських виробників з унікальним дизайном на одній із запропонованих сторінок та локацій:

сайті https://lifesavingmerch.com.ua/

Instagram-сторінці мерчу https://www.instagram.com/lifesavingmerch/

Фейсбук-сторінці мерчу https://www.facebook.com/lifesavingmerch

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Й отримайте не лише нашу вдячність за підтримку проєкту, а й круті подарунки від COMFY. За кожні витрачені 500 гривень ви отримуєте один шанс на участь у розіграші. Так, наприклад, за замовлення худі вартістю 1560 грн учасник отримує три шанси на участь у розіграші, за замовлення 5 пар шкарпеток (600 грн) – один шанс.

Більше витрачених гривень – більше донату – більше шансів на виграш. Отримайте змогу стати власником не лише патріотичного мерчу, що рятує життя, але й, наприклад, одного з 5 павербанків на 30 000 mAh, конвектора AENO чи суперподарунка – універсальної зарядної станції Jackery.

Детальніше з офіційними правилами акції можна ознайомитися на сайті у розділі Новини.

Переможців акції буде обрано за допомогою рандомайзера. Результати розіграшу буде оголошено 28.11.2022 о 12:00 на офіційній Інстаграм-сторінці проєкту.

Проєкт «Ми однієї крові» вже направив на доставку крові в гарячі точки та закупівлю кровоспинних засобів для захисників України 1,6 мільйона гривень.