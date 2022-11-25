Неделя благодарности: стартовала совместная акция Lifesavingmerch и COMFY

Социальный проект «Мы одной крови», инициированный ПУМБ, посредством заказов патриотического мерча Lifesavingmerch собирает средства на доставку крови в горячие точки и закупку кровоостанавливающих средств для защитников Украины. А теперь – еще и помогает согреть украинцев и подарить им такую необходимую для жизни и работы электроэнергию.

Для этого Lifesavingmerch и ритейлер COMFY объединились в преддверии ежегодной распродажи Black Friday. Впрочем, организаторы акции предлагают заказчикам мерча не скидки, а благодарности, которые станут полезными для жизни и работы в наше непростое время.

Для участия в акции в течение недели с 21.11.2022 по 27.11.2022 сделайте заказ вещей и аксессуаров украинских производителей с уникальным дизайном на одной из предложенных страниц и локаций:

• сайте https://lifesavingmerch.com.ua/

• Instagram-странице мерча https://www.instagram.com/lifesavingmerch/

• Фейсбук-странице мерча https://www.facebook.com/lifesavingmerch

• дружественных маркетплейсах Все.Свои и UАmade

И получите не только нашу благодарность за поддержку проекта, но и крутые подарки от COMFY. За каждые потраченные 500 гривен вы получаете один шанс на участие в розыгрыше. Так, например, за заказ худи стоимостью 1560 грн. участник получает три шанса на участие в розыгрыше, за заказ 5 пар носков (600 грн.) – один шанс.

Больше потраченных гривен – больше донат – больше шансов на выигрыш. Получите возможность стать владельцем не только спасающего жизнь патриотического мерча, но и, например, одного из 5 павербанков на 30 000 mAh, конвектора AENO или суперподарка – универсальной зарядной станции Jackery.

Детальнее с официальными правилами акции можно ознакомиться на сайте в разделе Новости.

Победители акции будут выбраны с помощью рандомайзера. Результаты розыгрыша будут объявлены 28.11.2022 в 12:00 на официальной Инстаграм-странице проекта.

Проект «Мы одной крови» уже направил на доставку крови в горячие точки и закупку кровоостанавливающих средств для защитников Украины 1,6 миллиона гривен.