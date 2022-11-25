Росія вдарила по Дніпропетровщині з "Градів": прилетіло понад 70 снарядів

Масштаби руйнувань поки невідомі.
У ніч проти 25 листопада російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Постраждали Марганецька та Нікопольська громади. Поранених та загиблих немає.
Деталі обстрілів та масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, Київ готується до повторного масованого ракетного удару з боку РФ. Мер столиці Віталій Кличко закликав зробити запаси води, їжі та мати теплий одяг. Очільник міста дав пораду киянам, як підготуватися до тривалої відсутності світла.
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