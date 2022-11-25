Росія вдарила по Дніпропетровщині з "Градів": прилетіло понад 70 снарядів

У ніч проти 25 листопада російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Постраждали Марганецька та Нікопольська громади. Поранених та загиблих немає.

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Деталі обстрілів та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, Київ готується до повторного масованого ракетного удару з боку РФ. Мер столиці Віталій Кличко закликав зробити запаси води, їжі та мати теплий одяг. Очільник міста дав пораду киянам, як підготуватися до тривалої відсутності світла.

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