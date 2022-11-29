Россия нанесла удар по областной больнице Херсона – ОП

Российские оккупанты, во вторник, 29 ноября, нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября российская армия атаковала Лиман в Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек погиб.

Ситуация в Херсоне

Медучреждения в Николаеве и Одессе принимают пациентов из Херсона. Из-за постоянных российских обстрелов из больниц проводят эвакуацию пациентов.

Российские войска интенсивно обстреливают недавно освобожденный Херсон. По данным городских властей, на территории Херсонской территориальной громады только за последние пять дней, от 20-24 ноября, зафиксировано 63 обстрела. За это время погибли уже 15 человек, ранены – десятки херсонцев.

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