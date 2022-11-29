Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия нанесла удар по областной больнице Херсона – ОП

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
2419
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия нанесла удар по областной больнице Херсона – ОП

Фото: Associated Press

Российские захватчики продолжают обстреливать недавно освобожденный Херсон.

Российские оккупанты, во вторник, 29 ноября, нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября российская армия атаковала Лиман в Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек погиб.

Ситуация в Херсоне

Медучреждения в Николаеве и Одессе принимают пациентов из Херсона. Из-за постоянных российских обстрелов из больниц проводят эвакуацию пациентов.

Российские войска интенсивно обстреливают недавно освобожденный Херсон. По данным городских властей, на территории Херсонской территориальной громады только за последние пять дней, от 20-24 ноября, зафиксировано 63 обстрела. За это время погибли уже 15 человек, ранены – десятки херсонцев.

Читайте также:

Винниччина мерзнет: рашисты оставили без тепла 18 тысячный городок

Винниччина мерзнет: рашисты оставили без тепла 18 тысячный городок

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2419
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация