Часть Луцка осталась без света: что произошло

Местных жителей просят сохранять спокойствие.
Во вторник, 29 ноября, часть города осталась без электроэнергии. Обесточение произошло из-за аварийной ситуации.
Об этом сообщает "Волыньоблэнерго".
Без электроснабжения находится село Липины Луцкого района (частично), ул. Ершова, районы Вышкова (частично) и Теремного, 33-й, 40-й, 55-й микрорайоны.
В компании отмечают, что службы облэнерго работают, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение потребителей.
Местные жители просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и поддерживать друг друга.
Напомним, украинцы сократили потребление электроэнергии на 15%, информировали в Минрегионе. Впрочем, говорят, что этого пока маловато. Экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предотвращение аварий.
Читайте также:
- "Терпим, боремся": несмотря на жесткие графики отключения света, львовяне не падают духом
- Почему в Киеве свет будут включать только дважды в день: в YASNO ответили
- Изменятся ли тарифы на электроэнергию для населения от 1 декабря 2022 года