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Часть Луцка осталась без света: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1396
Время на прочтение
1 мин
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Часть Луцка осталась без света: что произошло

Фото: УНИАН

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Во вторник, 29 ноября, часть города осталась без электроэнергии. Обесточение произошло из-за аварийной ситуации.

Об этом сообщает "Волыньоблэнерго".

Без электроснабжения находится село Липины Луцкого района (частично), ул. Ершова, районы Вышкова (частично) и Теремного, 33-й, 40-й, 55-й микрорайоны.

В компании отмечают, что службы облэнерго работают, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение потребителей.

Местные жители просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и поддерживать друг друга.

Напомним, украинцы сократили потребление электроэнергии на 15%, информировали в Минрегионе. Впрочем, говорят, что этого пока маловато. Экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предотвращение аварий.

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Дата публикации
Просмотры
1396
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