Часть Луцка осталась без света: что произошло

Во вторник, 29 ноября, часть города осталась без электроэнергии. Обесточение произошло из-за аварийной ситуации.

Об этом сообщает "Волыньоблэнерго".

Без электроснабжения находится село Липины Луцкого района (частично), ул. Ершова, районы Вышкова (частично) и Теремного, 33-й, 40-й, 55-й микрорайоны.

В компании отмечают, что службы облэнерго работают, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение потребителей.

Местные жители просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и поддерживать друг друга.

Напомним, украинцы сократили потребление электроэнергии на 15%, информировали в Минрегионе. Впрочем, говорят, что этого пока маловато. Экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предотвращение аварий.

Читайте также: