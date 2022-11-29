Частина Луцька залишилася без світла: що сталося

У вівторок, 29 листопада, частина Луцька залишилася без електроенергії. Знеструмлення сталося через аварійну ситуацію.

Про це повідомляє "Волиньобленерго".

Без електропостачання наразі перебуває село Липини Луцького району (частково), вул. Єршова, райони Вишкова (частково) та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони.

У компанії наголшують, що служби обленерго працюють, аби якнайшвидше відновити електропостачання споживачів.

Місцевих жителів просять зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.

Нагадаємо, українці скоротили споживання електроенергії на 15%, інформували у Мінрегіоні. Втім, кажуть, що цього поки замало. Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аварій.

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