Танкові дуелі на трофейних російських панцерниках: кадри боїв на Харківщині

Нищити ворога на Куп’янському напрямку, куди російські війська стягують свої сили - головне завдання місцевих бійців.

Бійці 92 бригади показали кадри двобою російського модернізованого танка з українським Т-64, в результаті поєдинку російська броня вигоріла вщент, йдеться в ТСН.

На Куп’янському напрямку росіяни стягують свої резерви, натомість бойові екіпажі танкістів випалюють їхні осередки влучними пострілами. Бойова машина М-113 їде туди, де бійцям потрібно рятувати життя, всередині медики 92 бригади. Хірург-онколог в мирному житті, а зараз військовий медики «Док» каже, що роботи найбільше, коли підрозділи відтісняють росіян з раніше займаних позицій. Підриви на мінах і ворожий артилерійський вогонь завдають найбільших травм бійцям на Харківському напрямку.

Кермує операційною на колесах Василь на позивний «Партизан». На цій броні водію нерідко доводиться ризикувати власним життям для порятунку української піхоти. Доводиться їздити по мінним полям, бо життя людини - найважливіше. За це нас сварять, доводиться обирати. “Док” молодець, може під посадкою і в полі і під броньою зшити, заклепати, підготувати, щоб довести, врятувати життя. Йому хвала і честь” , - каже військовослужбовець ЗСУ «Партизан».

Колеги по бригаді на іншій броні - модернізованому танку Т-72 повертається із бойового завдання. Цей панцерник бійці 92 бригади відібрали у росіян під час контрнаступу. Гармата по українських військових, каже боєць, не стріляла, бо була несправна. “Пушка на комп’юторі показала 16 настрілів снарядів, зараз уже тисяча після нас”, - розповідають бійці.

Нищити ворога на Куп’янському напрямку, куди російські війська стягують свої сили - головне завдання цих бійців.

Днями 92 бригада показала рідкісні кадри танкової дуелі. Український екіпаж Т-64 першим і влучним пострілом вдарив по російській модернізованій броні, в результаті екіпаж росіян разом з танком знищені.

Бути мішенню для ворожої артилерії для бійців танкового екіпажу - справа звична. Але вони не бояться, бо знають, що влучні постріли їх гармат захищають українську землю од російського ворога.

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