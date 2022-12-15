Дніпровські медики готували бійця до ампутації ноги, але здійснили “диво”

Позаду в Андрія не одна операція, але за кілька тижнів стане на ноги, а далі тривала реабілітація.

Міною йому відірвало пів ступні, але від ампутації військового вберегли лише його сила волі та майстерність лікарів. По клаптиках розірвану кінцівку вдалося зшити. Вже понад місяць боєць у лікарні та попереду ще тривала реабілітація і протезування. Однак лікарі обіцяють, що український захисник обов’язково ходитиме, йдеться в ТСН.

В те, що стане військовим і зі зброєю в руках боронитиме Україну, на початку року Андрій навіть повірити б не зміг. До 24 лютого - він успішний ІТівець, чоловік та батько, а в перші дні вторгнення - доброволець, який воював на Східному напрямку. Підірвався під Соледаром на забороненій міжнародними конвенціями міні-пелюстці. Згадує пекельний біль і допомогу побратимів, які під обстрілами доправляли його до медиків. “Мої товариші, ризикуючи власним життям, доставили мене вже з нуля, до Соледара, і далі вже був Бахмут, Дружківка, Дніпро”, - пригадує він.

Поранення було складним, лікарі не відкидали ампутацію, але врешті зробили "диво". Позаду в Андрія не одна операція, але за кілька тижнів стане на ноги, а далі тривала реабілітація. “Через те, що у нього немає п’яткової кістки, здатність до опори цієї кінцівки буде знижена і треба буде в подальшому займатися протезуванням”, - зазначають лікарі.

Секрет швидкого одужання, жартує Андрій, його дружина, яка весь час поруч із коханим і навіть руку його боїться відпустити. Водночас сам боєць думками з побратимами, мріє про перемогу України і щоб товариші залишилися живі.

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