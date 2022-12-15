Польща стала ініціаторкою блокування мільярдів для України від ЄС

Ставку мінімального податку Польща блокувала і раніше, однак відступилася, отримавши схвалення плану пост-ковідного відновлення, а цього тижня - знову виступила проти.

Заблоковані мільярди для України - 18 мільярдів євро макрофіну, обіцяного й уже погодженого Євросоюзом, нині під загрозою. Останньої миті пакет, у якому й це рішення, несподівано заблокувала дружня до України Польща, розповідає для ТСН кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко

Саме зараз лідери всіх 27 країн-лідерів Євросоюзу і євроінституцій міркують, як же бути - ця несподіванка у вигляді польського вето дійсно вигулькнула в останній момент. Польща, як і раніше, цілковито підтримує фінансування України, але макрофін опинився, так би мовити, у заручниках. Бо входить до пакету рішень, їх там п’ять, і досить заблокувати одне - така ж доля спіткає й чотири інші. Не подобається Польщі не україньский макрофін чи продовження антиросійських санкцій ще на півроку, а це рішення теж «пакетно» зараз заблоковане, а запровадження глобальної мінімальної ставки податку, що дозволить змінити правила оподаткування міжнародних компаній.

Тобто те, що взагалі не стосується жодним чином війни, України чи Росії. Ставку мінімального податку Польща блокувала і раніше, однак відступилася, отримавши схвалення плану пост-ковідного відновлення, а цього тижня - знову виступила проти. Й переконати поступитись польського прем’єра не змогли, затяжні й безрезультатні переговори були вчора.

Дипломати анонімно кажуть, що, радше за все, польський прем’єр тепер винесе це питання на саміті, хоча в порядку денному його не було. Технічно згода лідерів на схвалення рішень із заблокованого пакету не потрібна, її дають і уже дали посли країн-членів ЄС. Технічно ж посли можуть і відкликати. Оскільки презентують зокрема й політичну волю країн, які їх делегували.

Втім, джерела “Радіо Свобода” в дипломатичних колах ЄС водночас висловлюють оптимізм: кажуть, ніхто не ризикне стабільністю України, яку в Євросоюзі обіцяють підтримувати, скільки знадобиться. Проблема ж зникне так само швидко, як намалювалась, а вже в який спосіб - чи рішення один за одним діставатимуть із пакету, щоби схвалювати по черзі, чи Польща зніме застереження, поки невідомо.

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