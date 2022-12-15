Польша стала инициатором блокирования миллиардов для Украины от ЕС

Ставку минимального налога Польша блокировала и раньше, однако отступилась, получив одобрение плана постковидного восстановления, а на этой неделе – снова выступила против.

Заблокированные миллиарды для Украины — 18 миллиардов евро макрофина, обещанного и согласованного Евросоюзом, сейчас под угрозой. В последний момент пакет, в котором и это решение, неожиданно заблокировала дружественная Украина Польша, рассказывает для ТСН корреспондентка “Радио Свобода” Зоряна Степаненко

Именно сейчас лидеры всех 27 стран-лидеров Евросоюза и евроинституций рассуждают, как же быть – эта неожиданность в виде польского вето действительно выплеснулась в последний момент. Польша по-прежнему полностью поддерживает финансирование Украины, но макрофин оказался, так сказать, в заложниках. Потому что входит в пакет решений, их там пять, и достаточно заблокировать одно — такая же судьба постигнет и четыре других. Не нравится Польше не украинский макрофин или продление антироссийских санкций еще на полгода, а это решение тоже «пакетно» сейчас заблокировано, а введение глобальной минимальной ставки налога, которая позволит изменить правила налогообложения международных компаний.

То есть то, что вообще не касается никакой войны, Украины или России. Ставку минимального налога Польша блокировала и раньше, однако отступилась, получив одобрение плана постковидного восстановления, а на этой неделе снова выступила против. И убедить уступить польскому премьеру не смогли, затяжные и безрезультатные переговоры были вчера.

Дипломаты анонимно говорят, что, скорее всего, польский премьер теперь вынесет этот вопрос на саммите, хотя в повестке его не было. Технически согласие лидеров на одобрение решений из заблокированного пакета не нужно, его дают и уже дали послы стран-членов ЕС. Технически послы могут и отозвать. Поскольку презентуют в том числе и политическую волю делегировавших их стран.

Впрочем, источники "Радио Свобода" в дипломатических кругах ЕС одновременно выражают оптимизм: говорят, никто не рискнет стабильностью Украины, которую в Евросоюзе обещают поддерживать, сколько понадобится. Проблема же исчезнет так же быстро, как нарисовалась, а уж как — решение один за другим будут доставать из пакета, чтобы одобрять поочередно, или Польша снимет оговорку, пока неизвестно.

Читайте также:

Косово идет в ЕС: почему Украина до сих пор занимает едва ли не пророссийскую позицию относительно частично признанного государства

Россияне не пойдут в повторное наступление: эксперт заявил об имитации для отвлечения внимания

"Они не остановятся": эксперт назвал главные цели дронов-камикадзе во время утренней атаки на Киев