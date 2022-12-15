Будет очень вкусно: как приготовить "Наполеон" без выпечки

Рецепт вкусного быстрого "Наполеона", который не нужно выпекать, читайте в материале ТСН.ua
Классический торт "Наполеон" любят есть, наверное, все. А вот готовить берутся лишь немногие. И все потому, что не хотят заморачиваться с коржами, их выпеканием, которое требует много времени.
Делимся рецептом быстрого "Наполеона" без выпечки, который подойдет даже для ленивых.
Ингредиенты для приготовления "Наполеона" для ленивых
- любое слоеное печенье, можно брать популярные ушки — 600 г,
- мука для крема – 4 ст. л,
- яйца — 2,
- сахар — 100 г,
- кукурузный крахмал — 2 ст. л,
- ванилин — 2 г,
- молоко — 800 мл,
- сливочное масло, лучше 82,5% — 80 г.
Способ приготовления "Наполеона"
Приготовление крема
- В кастрюле с толстым дном или в сотейнике взбиваем венчиком яйца с сахаром до появления пены.
- Во взбитую массу добавляем ванильный сахар, перемешиваем.
- В несколько приемов, перемешивая, всыпаем муку.
- Добавляем к крему крахмал и снова тщательно перемешиваем, чтобы не было комков.
- Постепенно тонкой струйкой вливаем молоко комнатной температуры, не переставая мешать венчиком.
- Ставим посуду с кремом на средний огонь и варим, помешивая, пока крем не загустеет. Уменьшаем интенсивность огня до самого маленького и не прекращая помешивать, варим до тех пор, пока на его поверхности не будут появляться пузыри, которые сразу лопаются.
- Отставьте емкость с кремом или выключите огонь, добавьте в крем масло, и все снова хорошо перемешайте до однородной массы.
- Остудите крем, помешивая, чтобы не образовалась корочка.
Приготовление торта
- Чтобы торт держал форму, уместно использовать разъемную форму для выпечки. На тарелку ставим форму, устилаем ее пищевой пленкой.
- Выкладываем слой слоеного печенья на дно тарелки, сверху наносим крем. Чередуем печенье и крем до тех пор, пока они не закончатся
- Верх, бока торта также смазать кремом и посыпать измельченным печеньем.
- Готовый торт отправить в холодильник, лучше – на ночь.
- Снимаем форму, пленку и наслаждаемся тортом.
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