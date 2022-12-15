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Будет очень вкусно: как приготовить "Наполеон" без выпечки

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
226
Время на прочтение
2 мин
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Будет очень вкусно: как приготовить "Наполеон" без выпечки

Наполеон без выпечки

Рецепт вкусного быстрого "Наполеона", который не нужно выпекать, читайте в материале ТСН.ua

Классический торт "Наполеон" любят есть, наверное, все. А вот готовить берутся лишь немногие. И все потому, что не хотят заморачиваться с коржами, их выпеканием, которое требует много времени.

Делимся рецептом быстрого "Наполеона" без выпечки, который подойдет даже для ленивых.

Ингредиенты для приготовления "Наполеона" для ленивых

  • любое слоеное печенье, можно брать популярные ушки — 600 г,
  • мука для крема – 4 ст. л,
  • яйца — 2,
  • сахар — 100 г,
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л,
  • ванилин — 2 г,
  • молоко — 800 мл,
  • сливочное масло, лучше 82,5% — 80 г.

Способ приготовления "Наполеона"

Приготовление крема

  • В кастрюле с толстым дном или в сотейнике взбиваем венчиком яйца с сахаром до появления пены.
  • Во взбитую массу добавляем ванильный сахар, перемешиваем.
  • В несколько приемов, перемешивая, всыпаем муку.
  • Добавляем к крему крахмал и снова тщательно перемешиваем, чтобы не было комков.
  • Постепенно тонкой струйкой вливаем молоко комнатной температуры, не переставая мешать венчиком.
  • Ставим посуду с кремом на средний огонь и варим, помешивая, пока крем не загустеет. Уменьшаем интенсивность огня до самого маленького и не прекращая помешивать, варим до тех пор, пока на его поверхности не будут появляться пузыри, которые сразу лопаются.
  • Отставьте емкость с кремом или выключите огонь, добавьте в крем масло, и все снова хорошо перемешайте до однородной массы.
  • Остудите крем, помешивая, чтобы не образовалась корочка.

Приготовление торта

  • Чтобы торт держал форму, уместно использовать разъемную форму для выпечки. На тарелку ставим форму, устилаем ее пищевой пленкой.
  • Выкладываем слой слоеного печенья на дно тарелки, сверху наносим крем. Чередуем печенье и крем до тех пор, пока они не закончатся
  • Верх, бока торта также смазать кремом и посыпать измельченным печеньем.
  • Готовый торт отправить в холодильник, лучше – на ночь.
  • Снимаем форму, пленку и наслаждаемся тортом.

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Дата публикации
Просмотры
226
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