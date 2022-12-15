Будет очень вкусно: как приготовить "Наполеон" без выпечки

Рецепт вкусного быстрого "Наполеона", который не нужно выпекать, читайте в материале ТСН.ua

Классический торт "Наполеон" любят есть, наверное, все. А вот готовить берутся лишь немногие. И все потому, что не хотят заморачиваться с коржами, их выпеканием, которое требует много времени.

Делимся рецептом быстрого "Наполеона" без выпечки, который подойдет даже для ленивых.

Ингредиенты для приготовления "Наполеона" для ленивых

любое слоеное печенье, можно брать популярные ушки — 600 г,

мука для крема – 4 ст. л,

яйца — 2,

сахар — 100 г,

кукурузный крахмал — 2 ст. л,

ванилин — 2 г,

молоко — 800 мл,

сливочное масло, лучше 82,5% — 80 г.

Способ приготовления "Наполеона"

Приготовление крема

В кастрюле с толстым дном или в сотейнике взбиваем венчиком яйца с сахаром до появления пены.

Во взбитую массу добавляем ванильный сахар, перемешиваем.

В несколько приемов, перемешивая, всыпаем муку.

Добавляем к крему крахмал и снова тщательно перемешиваем, чтобы не было комков.

Постепенно тонкой струйкой вливаем молоко комнатной температуры, не переставая мешать венчиком.

Ставим посуду с кремом на средний огонь и варим, помешивая, пока крем не загустеет. Уменьшаем интенсивность огня до самого маленького и не прекращая помешивать, варим до тех пор, пока на его поверхности не будут появляться пузыри, которые сразу лопаются.

Отставьте емкость с кремом или выключите огонь, добавьте в крем масло, и все снова хорошо перемешайте до однородной массы.

Остудите крем, помешивая, чтобы не образовалась корочка.

Приготовление торта

Чтобы торт держал форму, уместно использовать разъемную форму для выпечки. На тарелку ставим форму, устилаем ее пищевой пленкой.

Выкладываем слой слоеного печенья на дно тарелки, сверху наносим крем. Чередуем печенье и крем до тех пор, пока они не закончатся

Верх, бока торта также смазать кремом и посыпать измельченным печеньем.

Готовый торт отправить в холодильник, лучше – на ночь.

Снимаем форму, пленку и наслаждаемся тортом.

Читайте также: