Угроза нападения из Беларуси: эксперт объяснил, хватит ли Украине сил для защиты

По мнению эксперта, перебрасывания дополнительных резервов с других направлений фронта в случае нападения с севера не требуется.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко играет в игру "не война, а большая имитация".

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Мусиенко, передает "24 канал".

Готова ли Украина к вторжению

Мусиенко отмечает, что украинских сил на северной границе достаточно для отражения вероятного нападения того количества белорусских и российских войск, которые базируются в Беларуси. Он уверяет, что перебрасывания дополнительных резервов с других направлений фронта, в случае нападения с севера, не требуется.

По словам эксперта, сил и средств достаточно. Там проводили обучение разных подразделений украинской армии. В частности, Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, отрядов территориальной обороны и т.д.

"Все готово для того, чтобы достойно встречать врага и не дать ему реализовать свои планы", — подчеркнул Мусиенко.

Будет ли само вторжение

По его словам, именно в рамках имитации проходит плановая ротация белорусских войск у украинской границы, которую режим Лукашенко распиарил в своих пропагандистских медиа.

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"Все то, что делают сейчас белорусские власти: объявление военных учений, скрытая мобилизация и т.д. – все это происходит с апреля. Лукашенко это делает, чтобы отчитаться перед российским руководством, что Беларусь делает шаги к вторжению. Но та бригада, которую сегодня перебросили (103 Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. – Ред.) с 25 БТР – это никакая не наступательная группировка", – отмечает эксперт.

По его мнению, в случае нового вторжения ВСУ разбили бы эту бригаду на границе за несколько часов. Но с информационной точки зрения эти маневры оказывают значительный эффект.

Мусиенко уверяет, что угрозы военного вторжения со стороны Беларуси пока нет. Он объясняет, что оккупанты просто оттягивают украинские силы на северной границе, шантажируя вторжением. Таким образом, они не позволяют перебросить эти резервы на юг для успешного контрнаступления.

Ситуация в Беларуси: последние новости

Напомним, что диктатор Лукашенко поручил подчиненным начать проверку боевой готовности белорусской армии.

По мнению военного эксперта Петра Черника, подобные действия свидетельствуют о том, что Путин поднимает ставки.

Кроме того, белорусская армия будет обустраивать мостовые переправы через две реки. Правда, эти реки расположены вдали от украинской границы, поэтому говорить о беспосердной подготовке к наступлению пока не приходится.

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что Кремль всерьез обдумывает возможность нового нападения с севера.

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