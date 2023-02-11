Зеленський подякував воїнам ЗСУ за збиття іранських дронів

Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам ЗСУ, які в ніч проти 11 лютого збили 20 безпілотників Shahed.

Про це він сказав 11 лютого під час свого традиційного звернення до українців.

"Хочу сьогодні подякувати за результат і нашим захисникам неба. За ще одну сторінку успіху в захисті нашої держави від іранських дронів, які застосовує Росія. Особливо відзначу бійців 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад і 302-го Харківського зенітного ракетного полку. Дякую вам, хлопці! Дякую всім нашим воїнам за чергові потрібні Україні результати у стійкості та відбитті ворожих штурмів на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївський та інші напрямки. Дякую воїнам 80-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 5-го окремого штурмового полку, воїнам-прикордонникам, нацгвардійцям, які разом з усіма воюють на Донеччині. Аеророзвідка й розвідка, авіація, мінометники, артилеристи, піхота, танкісти й кожен і кожна, хто допомагає. Дякую вам усім!", - сказав президент України.

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Нагадаємо, російські терористи в ніч проти 11 лютого вкотре запустили по нашій державі іранські дрони. Вибухи вночі лунали у південно-східних регіонах та на Київщини. За ніч ЗСУ вдалось збити 20 Shahed.

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