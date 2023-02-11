Зеленский поблагодарил воинов ВСУ за сбивание иранских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов ВСУ, которые в ночь на 11 февраля сбили 20 беспилотников Shahed.

Об этом он сказал 11 февраля во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Хочу сегодня поблагодарить за результат и наших защитников неба. За еще одну страницу успеха в защите нашего государства от иранских дронов, которые применяет Россия. Особо отмечу бойцов 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад и 302-го Харьковского зенитного ракетного полку Спасибо вам, ребята Спасибо всем нашим воинам за очередные нужные Украине результаты в устойчивости и отражении вражеских штурмов на Донетчине – Бахмутское направление, Авдеевское и другие направления Спасибо спасибо воинам 80-й отдельной горно-штурмовой бригады, воинам-пограничникам, нацгвардейцам, которые вместе со всеми воюют в Донецкой области. Аэроразведка и разведка, авиация, минометчики, артиллеристы, пехота, танкисты и каждый и каждый, кто помогает. Спасибо вам всем!", — сказал президент Украины.

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Напомним, российские террористы в ночь на 11 февраля в очередной раз запустили по нашему государству иранские дроны. Взрывы ночью раздавались в юго-восточных регионах и Киевской области. За ночь ВСУ удалось сбить 20 Shahed.

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