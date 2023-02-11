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Накануне вечером украинские защитники уничтожили 20 беспилотников Shahed

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Накануне вечером украинские защитники уничтожили 20 беспилотников Shahed

Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Дроны атаковали критическую инфраструктуру.

Вечером пятницы, 10 февраля, с 18:00 до 23:55 силам и средствам Воздушных Сил удалось сбить 20 вражеских беспилотников Shahed.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131", — отмечают в Командовании.

Отмечается, что российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в ряде регионов. Вражеские дроны росины запускали с восточного побережья Азовского моря.

Напомним, за прошедшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины, в течение которого осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. В частности, оккупанты применили 32 зенитных управляемых ракеты С-300, и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожили наши защитники.

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Дата публикации
Просмотры
206
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