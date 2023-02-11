Неудачи россиян под Угледаром: аналитики ISW назвали причины

Аналитики Института изучения войны считают, что неудачная попытка наступления российской армии на Угледар в Донецкой области свидетельствует о плохой системной подготовке "мобиков".

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Последней "точкой невралгии" российском информационном пространстве, убеждены в институте, стали недавние кадры неудачного российского штурма под Угледаром. Блоггеры "ухватились за эти кадры, чтобы начать критиковать российское военное руководство".

"Российские блоггеры утверждают, что командиры, руководившие атаками 155-й морской пехотной бригады на Павловку в ноябре 2022-го, теперь ответственны за штурм Угледара. Они заявляют, что командиры продолжают допускать те же ошибки, которые дорого обходятся. Один российский блоггер заявил, что командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов несет ответственность за российские тактические неудачи вокруг Угледара", – говорится в отчете.

В ISW отмечают, что армия РФ "применяет крайне дисфункциональную тактику". Это свидетельствует о том, что 155-я бригада морской пехоты, вероятно, "состоит из плохо подготовленных мобилизованных, чем о плохом командовании".

"Российские блоггеры, вероятно, обвинили российских командиров, чтобы умалять тот факт, что плохая системная подготовка мобилизованных россиян, скорее всего, и в дальнейшем будет приводить к подобным тактическим неудачам по всей территории Украины. Вероятно, блоггеры регулярно обвиняют командиров в ответственности за тактические неудачи, чтобы общую ответственность за военные неудачи в Украине перевести с российских вооруженных сил как институции на отдельных лиц», – считают в Институте изучения войны.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что Российская Федерация принимает меры, чтобы постепенно подготовить собственный оборонно-промышленный комплекс к затяжной войне против Украины. В то же время Москва скрывает масштабы потерь и избегает более широкой экономической мобилизации.

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