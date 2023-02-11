Невдачі росіян під Вугледаром: аналітики ISW назвали причини

Аналітики Інституту вивчення війни вважаюь, що невдала спроба наступу російської армії на Вугледар у Донецькій області свідчить про погану системну підготовку "мобіків".

Про це йдеться у свіжму звіті ISW.

Останньою "точкою невралгії" російському інформаційному просторі, переконані в інституті, стали нещодавні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром. Блогери "вхопилися за ці кадри, щоб почати критикувати російське військове керівництво".

"Російські блогери стверджують, що командири, які керували атаками 155-ї морської піхотної бригади на Павлівку в листопаді 2022-го, тепер відповідальні за штурм Вугледара. Вони заявляють, що командири продовжують припускатися тих же помилок, які дорого обходяться. Один російський блогер заявив, що командувач Східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов несе відповідальність за російські тактичні невдачі навколо Вугледара", – йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що армія РФ "застосовує вкрай дисфункціональну тактику". Це свідчить про те, що 155-та бригада морської піхоти, ймовірно, "складається з погано підготовлених мобілізованих, ніж про погане командування".

"Російські блогери, ймовірно, звинуватили російських командирів, щоб применшити той факт, що погана системна підготовка мобілізованих росіян, швидше за все, й надалі призводитиме до подібних тактичних невдач по всій території України. Ймовірно, блогери регулярно звинувачують командирів у відповідальності за тактичні невдачі, аби загальну відповідальність за військові невдачі в Україні перекласти з російських збройних сил як інституції на окремих осіб", – вважають в Інституті вивчення війни.

Нагадаєм, раніше в ISW повідомляли, що Російська Федерація вживає заходів, аби поступово підготувати власний оборонно-промисловий комплекс до затяжної війни проти України. Водночас Москва приховує масштаби втрат та уникає ширшої економічної мобілізації.

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