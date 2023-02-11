В Днепропетровской области дроны ночью атаковали объекты энергетики в двух районах

Атака беспилотниками повлекла за собой существенные разрушения, возникли пожары.
В двух районах Днепропетровской области в ночь на 11 февраля вражеские беспилотники нанесли удар по критической инфраструктуре, есть разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночь на Днепропетровщине прошла с тревогами и атаками вражеских беспилотников. Целили по нашей критической инфраструктуре. "Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском. В Криворожском один и тот же объект атаковали дважды за сутки", – говорится в сообщении.
По его словам, атака повлекла за собой существенные разрушения. Возникли пожары, однако их уже потушили. Люди не пострадали.
В настоящее время идет ликвидация последствий атак, работают соответствующие службы.
Массированная ракетная атака по Украине 10 февраля
Россия 10 февраля нанесла массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры и жилым домам, ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения.
В ночь на 10 февраля, российские оккупанты ударили ракетами и иранскими дронами по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
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