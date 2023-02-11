Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Днепропетровской области дроны ночью атаковали объекты энергетики в двух районах

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
328
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепропетровской области дроны ночью атаковали объекты энергетики в двух районах

Фото: Associated Press

Атака беспилотниками повлекла за собой существенные разрушения, возникли пожары.

В двух районах Днепропетровской области в ночь на 11 февраля вражеские беспилотники нанесли удар по критической инфраструктуре, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночь на Днепропетровщине прошла с тревогами и атаками вражеских беспилотников. Целили по нашей критической инфраструктуре. "Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском. В Криворожском один и тот же объект атаковали дважды за сутки", – говорится в сообщении.

По его словам, атака повлекла за собой существенные разрушения. Возникли пожары, однако их уже потушили. Люди не пострадали.

В настоящее время идет ликвидация последствий атак, работают соответствующие службы.

Массированная ракетная атака по Украине 10 февраля

Россия 10 февраля нанесла массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры и жилым домам, ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения.

В ночь на 10 февраля, российские оккупанты ударили ракетами и иранскими дронами по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Читайте также:

Обстрелы регионов на 10 февраля: вся Украина под вражеским огнем!

Обстрелы регионов на 10 февраля: вся Украина под вражеским огнем!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
328
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация