На Дніпропетровщині дрони вночі атакували об’єкти енергетики у двох районах

У двох районах Дніпропетровської області у ніч проти 11 лютого ворожі безпілотники завдали удару по критичній інфраструктурі, є руйнування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ніч на Дніпропетровщині пройшла з тривогами та атаками ворожих безпілотників. Цілили по нашій критичній інфраструктурі. "Шахеди" уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському. У Криворізькому один і той самий об’єкт атакували двічі за добу", - йдеться у повідомленні.

За його словами, атака спричинила суттєві руйнування. Виникли пожежі, однак їх уже погасили. Люди не постраждали.

Наразі триває ліквідація наслідків атак, працюють відповідні служби.

Масована ракетна атака по Україні 10 лютого

Росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по об'єктах інфраструктури і житлових будинках, поранення отримали цивільні люди. Через обстріли низка населених пунктів залишилася без світла і водопостачання.

У ніч проти 10 лютого, російські окупанти вдарили ракетами та іранськими дронами по об'єктах критичної інфраструктури в Запорізькій, Харківській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

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