Зеленський провів низку нарад із силовиками: про що йшлося

Президент України провів низку нарад із представниками сектору оборони й правоохоронних органів. Тематика - спільна для цих нарад. Це посилення державних інституцій України та захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність.

Це стосується різних напрямів: і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 11 лютого.

"Наприклад, на нараді з правоохоронцями була доповідь щодо виявлення й блокування тіньових схем на митниці. Ви бачили протягом цих тижнів відповідні слідчі дії, затримання", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора мають значні результати в захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора. Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави.

"І вся ця діяльність – не лише ті чи інші епізоди й ті чи інші кримінальні провадження. Не лише те, що стосується певних осіб. А й те, що стосується інституцій. Держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів у них, процедур. Чистота в роботі державних структур має гарантуватися не лише тим, що залежить від самих людей, а й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створений", - підкреслив очільник країни.

Президент подякував усім працівникам сектору оборони й безпеки та всім правоохоронцям, хто дбає про державу, хто зміцнює державу своєю роботою і хто не лише пропонує, як зміцнити українські інституції, але й дає результат у такому зміцненні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав терміни, коли Україна зможе вступити у ЄС і НАТО.

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