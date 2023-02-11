Зеленский провел ряд совещаний с силовиками: о чем говорили

Президент Украины провел ряд совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. Тематика – общая для этих совещаний. Это усиление государственных институций Украины и защита институций от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность.

Это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 11 февраля.

"Например, на совещании с правоохранителями был доклад по выявлению и блокированию теневых схем на таможне. Вы видели в течение этих недель соответствующие следственные действия, задержания", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют значительные результаты в защите нашего государства от работавших на государство-агрессора. Будут и ответные шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства.

"И вся эта деятельность – не только те или иные эпизоды и те или иные уголовные производства. Не только то, что касается определенных лиц. Но и то, что касается институций. Государство продолжит модернизацию самих институций, процессов в них, процедур. Чистота в работе государственных структур должно гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан", — подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил всех работников сектора обороны и безопасности и всех правоохранителей, кто заботится о государстве, кто укрепляет государство своей работой и кто не только предлагает как укрепить украинские институты, но и дает результат в таком укреплении.

Напомним, Владимир Зеленский назвал сроки, когда Украина сможет вступить в ЕС и НАТО.

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