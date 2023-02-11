В Турции на спасателей обрушилась часть дома: появилось видео

К счастью, спасателю, оказавшемуся под завалами, вовремя помогли его коллеги.

В Турции идет ликвидация последствий смертоносного землетрясения. Спасатели со всего мира прибыли в страну, чтобы помочь разбирать завалы.

При поисках людей под завалами в провинции Хатай на юге страны на спасателей обрушилась часть дома.

Жуткое видео обнародовал канал Habertürk.

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Команда спасателей прибыла из западной части Турции. Чрезвычайники работали пять дней, разбирая завалы.

"Поисково-спасательная команда стихийных бедствий ADAK проводила спасательные работы в руинах дома. Вероятно, из-за нарушений техники безопасности на них обрушились остатки здания", — говорится на видео.

К счастью, спасателю, оказавшемуся под завалами, помогли его коллеги. Офицер службы спасения Батухан Тюген здоров и продолжает спасательные работы.

Напомним, количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 24 218 человек.

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