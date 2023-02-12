Пытались атаковать критическую инфраструктуру: ВСУ сбили четыре "шахеда" и "Орлан-10"

В субботу вечером, 11 февраля, украинские военные уничтожили четыре "шахеда" и " Орлан-10", которым враг хотел атаковать критические объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины баражирующими боеприпасами на юго-восточном направлении.

"Как и обычно, пуски "шахедов" осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. С 18:40 по 21:30 силами и средствами зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Схід" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 4 ударных дрона-камикадзе "Shahed-136/ 131", — говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении военные уничтожили БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 900 оккупантов. За время полномасштабной войны РФ уже потеряла около 137 780 своих солдат.

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