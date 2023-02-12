Мужчина сорвал джекпот и погорел на краже кроссовок

Британец признал свою вину, но это не помогло избежать наказания.

Житель британского города Китли, графство Вест-Йоркшир, сорвал джекпот. Однако впоследствии после этого попал под суд за кражу кроссовок.

Об этом сообщает The Mirror.

В 2018 году 43-летний курьер Дэвид Суотмен выиграл крупную сумму в моментальную лотерею. Его выигрыш составил 100 тысяч фунтов стерлингов. После выигрыша в лотерею мужчина заявил, что будет тратить деньги на то, чтобы ездить на матчи своего любимого футбольного клуба "Ливерпуль".

Через два года после этого полиция задержала британца по подозрению в том, что он похитил у своего работодателя – компании Foot Asylum – обувь на 15 тысяч фунтов. О преступлении стало известно, когда компания обнаружила несоответствие количества вывозимых со склада коробок с обувью и объема поставок на базу в Манчестер.

На записи с камеры наблюдения видно, что Суотмен по дороге неоднократно останавливался и переводил товар в другой автомобиль. В результате пять коробок и два мешка кроссовок так и не были доставлены к месту назначения.

Во время допроса Суотмен признал факт кражи. Суотмена приговорили к 20 месяцам тюрьмы условно, а также к пяти дням реабилитации, 150 часам общественных работ и выплате 425 фунтов судебных издержек.

Судья выразил удивление, что дело оказалось в суде всего через два года, хотя мужчина сразу признал вину. Он отметил, что виновный в краже обнаружил искреннее раскаяние.

Напомним, в Канаде 18-летняя Джульетт Ламур в свой день рождения впервые купила лотерейный билет и выиграла сразу 48 миллионов канадских долларов (36 миллионов долларов США).

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