Учат любить родину: в Санкт-Петербурге для молодежи открыли клуб "Вагнеренок"

В российском Санкт-Петербурге в начале 2023-го заработал молодежный клуб "Вагнеренок". Основали его на базе "ЧВК Вагнер Центра".

Так, Евгений Пригожин решил расширить кругозор русской молодежи, пишет издание " Бумага ".

Отмечается, что основная цель такой организации — привить школьникам и студентам "любовь к Отчизне". Издание пишет, что с подрастающим поколением кураторы пропагандистского клуба сближаются под предлогом предложений вместе поиграть стимулятором военного беспилотника. Кроме того, участникам клуба проводят лекции по тюнингу оружия и на другую милитаристскую тематику.

Кстати, частыми гостями "Вагнеренко" становятся прокремлевские депутаты и силовики. В частности, его посетили депутаты Госдумы Василий Власов и Мария Бутина, провластный блоггер Виталий Вереск и блогер Юрий Подоляка.

Кроме того, на одной из таких встреч был спецназ Виктор Шмарковский. Он уверял детей, мол, имеет уникальный мозг, способный выдержать любой удар "из-за скопления жидкости в определенных зонах". Шмарковский позиционировал себя как "ребенок первой атомной бомбы" и рассказывал, что способен "излучать дельта-волны".

Впрочем, петербургская молодежь не очень активно приобщается к такому клубу. К примеру, на первую встречу 29 января муртадам Пригожина удалось собрать более 10 человек. Более того — по состоянию на март членами клуба являются лишь 60 человек.

Напомним, наемники "Вагнера" ходят по российским школам, читают учащимся лекции об этой структуре и рекламируют "службу по контракту". В частности, один из "вагнеровцев" 27 февраля прочитал лекцию об этой структуре олигарха Евгения Пригожина учащимся 10 класса московской школы №183.

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