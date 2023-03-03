Россия теряет около 500 солдат в день возле Бахмута — Резников

Потери россиян возле Бахмута составляют около 500 убитых и раненых ежедневно. Россия продолжает свое наступление, неся большие потери.

Об этом в интервью Bild заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что россияне начали это медленное наступление шесть месяцев назад, и мы его держим шесть месяцев.

"Я не буду вам говорить об украинских потерях. Идет война, есть потери, есть погибшие и раненые, но это значительно меньше, чем потери россиян. Есть разница между украинцами и россиянами, россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты — просто пушечное мясо. Для нас дорога жизнь отдельного бойца, поэтому мы пытаемся спасти его жизнь", — добавил Резников.

Напомним, российские оккупанты изменили стратегию в Бахмуте. Аналитики считают, что российские войска хотят вынудить Силы обороны Украины тактически отступить из Бахмута через трассу Т0504.

Вагнеровцы прут без прикрытия: ВСУ удается истощить врага и теснить его из Бахмута

Читайте также: