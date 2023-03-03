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Росія втрачає близько 500 солдатів за день біля Бахмута - Резніков

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія втрачає близько 500 солдатів за день біля Бахмута - Резніков

Фото: Associated Press

Росіяни почали наступ на Бахмут 6 місяців тому.

Втрати росіян біля Бахмута становлять близько 500 убитих і поранених щодня. Росія продовжує свій наступ, зазнаючи великих втрат.

Про це в інтерв’ю Bild заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що росіяни почали цей повільний наступ шість місяців тому, і ми його тримаємо шість місяців.

"Я не буду вам говорити про українські втрати. Йде війна, є втрати, є загиблі та поранені, але це значно менше, ніж втрати росіян. Є різниця між українцями та росіянами, росіяни використовують тактику м’ясорубки, для них їхні солдати – просто гарматне м’ясо. Для нас дороге життя окремого бійця, тому ми намагаємося врятувати його життя", - додав Резніков.

Нагадаємо, російські окупанти змінили стратегію у Бахмуті. Аналітики вважають, що російські війська хочуть змусити Сили оборони України тактично відступити з Бахмута через трасу Т0504.

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Дата публікації
Перегляди
241
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