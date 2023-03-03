Они могут попробовать: Небытов сообщил, возможен ли второй поход на Киев

Начальник полиции Киевщины убежден, что оккупанты получат достойный отпор, если вздумают во второй раз пойти на Киев.

Второй поход на Киев невозможен.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал глава полиции Киевской области генерал Андрей Небытов.

Отвечая на вопрос, возможен ли на сегоднышний день новый прорыв россиян через зону отчуждения, глава полиции Киевщины отметил, что с первого дня деоккупации там проводятся соответствующие фортификационные действия.

"Военные не перестают работать. Определенные задачи есть и у нас. Усиленные спецподразделения, сейчас они имеют соответствующую бронированную технику, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбить даже вертолеты. Милитарная составляющая усиливается", — пояснил он.

Отвечая на вопрос, много ли там угрожающих участков, Небытов отметил, что 80% территории – это болота.

"С приходом весны ею (зоной отчуждения — ред.) фактически невозможно проходить. Проведены минирования территории, другие серьезные мероприятия. Я считаю, что второй поход на Киев невозможен. Хотя они могут попробовать, в таком случае получат достойный отпор", — подчеркнул генерал.

Напомним, в Чернобыльской зоне во время оккупации Киевской области год назад было много фактов мародерства со стороны российских военных. Главный полицейский Киевской области отметил, что оккупанты украли даже оленьи рога, и добавил, что все похищенные из зоны ЧАЭС вещи фонят, потому что загрязнены радиацией.

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