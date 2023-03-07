Полнолуние 7 марта 2023 года: главные приметы и суеверия

Полнолуние - это период активации примет и суеверий.
Давно доказано, что Луна влияет на различные природные явления на Земле, в том числе настроение людей, особенно в полнолуние.
Полнолуние 7 марта: приметы
- Чтобы увидеть любимого - в полнолуние положите зеркальце под подушку.
- Чтобы улучшить отношения между любимыми носки мужчины и женщины нужно связать вместе и оставить под подушкой на ночь.
- Если девушке не терпится выйти замуж, в полнолуние нужно три раза подряд вымыть полы, чтобы осуществилось ее желание.
- Если одинокой женщине приснится мужчина при полной Луне - это к появлению в ее жизни ухажера.
- Поцелуи под Луной - примета к прочности отношений. Видеть падающую звезду на полную Луну - к счастью.
- Трехкратное мытье полов в полнолуние привлечет счастливые события в личной жизни.
- Находясь в ссоре с молодым человеком, девушке необходимо провести простой ритуал на примирение: расчесать свои волосы, мысленно пребывая с любимым. Энергетика отношений восстановится.
Полнолуние 7 марта: суеверия
- В полнолуние ни в коем случае не стоит обрезать волосы.
- Нельзя обрезать ногти.
- Делать прополку растений нужно в этот период времени.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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