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Полнолуние 7 марта 2023 года: главные приметы и суеверия

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
301
Время на прочтение
2 мин
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Полнолуние 7 марта 2023 года: главные приметы и суеверия

Фото: ТСН.ua

Полнолуние - это период активации примет и суеверий.

Давно доказано, что Луна влияет на различные природные явления на Земле, в том числе настроение людей, особенно в полнолуние

Полнолуние 7 марта: приметы

  • Чтобы увидеть любимого - в полнолуние положите зеркальце под подушку.
  • Чтобы улучшить отношения между любимыми носки мужчины и женщины нужно связать вместе и оставить под подушкой на ночь.
  • Если девушке не терпится выйти замуж, в полнолуние нужно три раза подряд вымыть полы, чтобы осуществилось ее желание.
  • Если одинокой женщине приснится мужчина при полной Луне - это к появлению в ее жизни ухажера.
  • Поцелуи под Луной -  примета к прочности отношений. Видеть падающую звезду на полную Луну - к счастью.
  • Трехкратное мытье полов в полнолуние привлечет счастливые события в личной жизни.
  • Находясь в ссоре с молодым человеком, девушке необходимо провести простой ритуал на примирение: расчесать свои волосы, мысленно пребывая с любимым. Энергетика отношений восстановится.

Полнолуние 7 марта: суеверия

  • В полнолуние ни в коем случае не стоит обрезать волосы.
  • Нельзя обрезать ногти.
  • Делать прополку растений нужно в этот период времени.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
301
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